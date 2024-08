POL-PDLD: Kirrweiler - Wild ausgewichen

Landau (ots) - Am 14.08.2024, gegen 20:55 Uhr, wurde in der Wieslauterstraße ein E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 17-Jährige stand sowohl unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln als auch unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 ...

