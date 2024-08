POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Bellheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 0:20 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Randalierer am Bahnhof in Bellheim gemeldet. Ein 18-Jähriger aus Germersheim konnte angetroffen und in einem Gespräch zunächst beruhigt werden. Beim Eintreffen seiner 17-jährigen Freundin aus Bellheim rastete der Mann plötzlich aus und versuchte die Polizisten zu schlagen, ...

