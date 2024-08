Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

Bellheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 0:20 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Randalierer am Bahnhof in Bellheim gemeldet. Ein 18-Jähriger aus Germersheim konnte angetroffen und in einem Gespräch zunächst beruhigt werden. Beim Eintreffen seiner 17-jährigen Freundin aus Bellheim rastete der Mann plötzlich aus und versuchte die Polizisten zu schlagen, weshalb er gefesselt werden musste. Er spukte mehrfach in den Streifenwagen und versuchte diesen durch Tritte zu beschädigen. Außerdem wurden die Polizisten lautstark durch ihn mehrfach bedroht und beleidigt. Seine Freundin versuchte zu ihm zu gelangen und schlug hierfür einer Polizistin mehrfach auf den Arm, sodass sie ebenfalls gefesselt werden musste. Beide wurden in hinzugerufene Rettungswägen verbracht und aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Klinik gebracht. Durch die Angriffe wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Gegen den 18-Jährigen und die 17-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell