FW-D: Gefahrenbaum wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Prinzenpaar des Karnevalsausschuss Unterbach 1957 e.V. überreichte an der Einsatzstelle einen Karnevalsorden.

Freitag, 9. Februar 2024, 14.24 Uhr, Brinellstraße, Unterbach

Ein in Schieflage geratender Baum in Unterbach drohte auf ein Gebäude und die Straße zu fallen. Die Arbeit der Feuerwehr war nur mit schwerem technischen Gerät möglich. Nach dem Einsatz überreichte das "Unterbacher-Prinzenpaar" dem Einsatzleiter in Vertretung für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr als Dankeschön einen Karnevalsorden.

Heute Nachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung zu einem "Gefahrenbaum" an der Brinellstraße. Ein Baum war derart in eine Schieflage geraten, dass von ihm eine Gefahr ausging. Der Baum drohte auf ein Gebäude und den Gehweg sowie auf die Fahrbahn zu fallen. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr führten Absperrmaßnahmen durch. Um keine Schäden beim Entfernen des Baumes zu verursachen, wurde durch den Einsatzleiter der Kranwagen der Feuerwehr Düsseldorf nachalarmiert. Der Baum wurde mittels Motorsäge über eine Drehleiter abgetragen. Dabei wurden Baumteile an dem Kran angeschlagen und so gesichert zu Boden gelassen. Der Einsatz hat sich in dem Ortsteil auch bis zum Karnevalsausschuss Unterbach 1957 e.V. rumgesprochen. So ließ es sich das Unterbacher-Prinzenpaar (Prinz Johannes II. und Prinzgemahl Dieter) nicht nehmen, persönlich in voller Montur mit Gefolge zu der Einsatzstelle zu kommen und den Einsatzkräften Ihren Dank für die Arbeit auszusprechen. Der Einsatzleiter nahm erfreut und dankbar stellvertretend für alle Einsatzkräfte den Orden der Karnevalsgesellschaft an. Die letzten der rund 20 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwas mehr als zwei Stunde noch immer erfreut über die tolle Geste des Karnevalsvereins zu ihren Wachen zurück.

