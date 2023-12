POL-Bremerhaven: Trio schlägt auf Bar-Mitarbeiter ein

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven begleitete am heutigen Freitag, 8. Dezember, einen Demonstrationszug in den Stadtteilen Lehe und Mitte. Der angemeldete Aufzug (Demonstration) "Frieden für Nahost" fand in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr statt. Die Teilnehmenden versammelten sich an der Stadthalle Bremerhaven und bewegten sich über die Melchior-Schwoon-Straße, Hafenstraße und die Lloydstraße in ...

