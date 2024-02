Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohnerin und löscht Feuer

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Sonntag, 4. Februar 2024, 04:53 Uhr, Hiddenseestraße, Unterrath

Am frühen Sonntagmorgen holte die Feuerwehr Düsseldorf eine Bewohnerin aus ihrer brennenden Wohnung und löschte einen Küchenbrand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hiddenseestraße. Die Mieterin erlitt durch den Brandrauch eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Anwohner meldeten der Feuerwehrleitstelle am frühen Sonntagmorgen einen Brand im 5. Obergeschoß ihres Wohnhauses auf der Hiddenseestraße. Bereits wenige Minuten später trafen die ersten Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Brandstelle in Unterrath ein. Schon von der Straße aus konnten die Einsatzkräfte einen Flammenschein in der Wohnung wahrnehmen. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp ins 5. Obergeschoss des Wohnhauses. Nach mehrmaligen Klopfen und Klingeln öffnete die Wohnungsmieterin die Türe selber und wurde umgehend von den Einsatzkräften aus der verrauchten Wohnung ins Freie gebracht und dort rettungsdienstlich versorgt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes transportierte der Rettungsdienst der Landeshauptstadt die Bewohnerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrleute löschten währenddessen die Flammen im Küchenbereich ab, führten Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durch. Weitere Wohnungen waren durch den Brand nicht betroffen und der Treppenraum war über den gesamten Einsatzverlauf rauchfrei. In einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Nach etwa einer Stunde kehrten die rund 20 Einsatzkräfte zu ihrer Wache zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell