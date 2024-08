Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aquaplaning auf B9 führt zu Verkehrsunfall

Schwegenheim (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 18:45 Uhr verursachte ein 34-jähriger Mann aus Germersheim einen Verkehrsunfall auf der B9 bei Schwegenheim in Fahrtrichtung Germersheim. Der Fahrer war aufgrund Aquaplanings nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Außer dem Fahrer befanden sich noch dessen Ehefrau sowie deren 4-jähriges Kind im Fahrzeug. Alle Personen wurden zur Überprüfung in Krankenhäuser verbracht. Vor Ort gab nur das Kind an leichte Schmerzen zu haben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 15000,-EUR. Für den Zeitraum der Bergung musste die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt werden.

