POL-PDLD: B10/A65 - Alkoholisierter Trucker

Verkehrsteilnehmer teilten mit, dass auf der B10 bei Landau ein Sattelzug mit nordosteuropäischer Zulassung mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten und dass es bei der Anschlussstelle LD-Nord zu einer "Spiegelberührung" mit einem entgegenkommenden LKW gekommen sei. Der auffällige Sattelzugfahrer hatte anschließend die B10 in Richtung A65 (Fahrtrichtung Karlsruhe) verlassen, wo er bei Landau-Zentrum einen weiteren Sattelzugfahrer zu einem Ausweichmanöver nötigte. Der auffällige Fahrer konnte an der AS Rohrbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alko-Test ergab 2,6 Promille, weshalb er sich zur Blutprobe qualifizierte. Seine Fahrerlaubnis, Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des LKW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben zu melden.

