Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Bereits in der Zeit von Freitag, 23:30 Uhr bis Sonntag, 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Untere Uferstraße einen dort ordnungsgemäß geparkten Audi und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines Opels aufgefunden werden, die mutmaßlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Fahrraddiebstahl

Am Montag in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb im Wildtaubenweg ein blaues Trekkingrad der Marke "Carver", Modell "Tour 120". Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss gesichert und hatte einen Wert von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell