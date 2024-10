POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ein 21-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 6:15 Uhr mit seinem Audi auf der K3223 von Haisterhofen in Richtung Neunstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ellwangen rückten wegen ausgelaufener Betriebsstoffe an die Unfallstelle aus.

Aalen/Fachsenfeld: Farbschmierereien

Bereits am Freitag konnten an einer Schule in der Kirchstraße Farbschmierereien festgestellt werden. Vandalen beschmierten dort ein Garagentor und ein Metallschild mit roter Farbe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366 9666-0 entgegen.

Aalen: Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Am Dienstag gegen 9:25 Uhr kam ein 75-jähriger Lenker eines Renaults auf der Sudetenstraße/Einmündung Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring - vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls - nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden VW. Eine Mitfahrerin im Auto konnte das Fahrzeug stoppen. Zeugen des Unfalls sowie eintreffende Rettungskräfte reanimierten den Fahrer noch vor Ort, bevor er in ein Klinikum gebracht wurde.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 21:45 Uhr einen Mercedes-Benz, der in der Kocherstraße geparkt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden.

