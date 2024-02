POL-SU: Polizeihauptkommissarin Stefanie Lücker ist neu im Polizeibezirksdienst

Sankt Augustin (ots) - Bei zwei Einbrüchen in Sankt Augustin am letzten Samstag (03. Februar) haben die Täter einen hohen Beuteschaden verursacht. In einem Reihenhaus am Ginsterweg waren die Einbrecher hinter das Haus gelangt und hatten eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr bewegten sich die Täter durch die Wohnräume der geschädigten Familie und durchsuchten ...

