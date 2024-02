Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrüche mit hohem Beuteschaden

Sankt Augustin (ots)

Bei zwei Einbrüchen in Sankt Augustin am letzten Samstag (03. Februar) haben die Täter einen hohen Beuteschaden verursacht.

In einem Reihenhaus am Ginsterweg waren die Einbrecher hinter das Haus gelangt und hatten eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr bewegten sich die Täter durch die Wohnräume der geschädigten Familie und durchsuchten Schränke und Schubladen. Neben etwas Bargeld stahlen die Unbekannten mehrere Goldketten und Luxusuhren. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Mehrere tausend Euro Bargeld stahlen Einbrecher bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Kirche". Hier versuchten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, schlugen am Ende jedoch ebenfalls das Glas ein. Aus einer Kommode im Schlafzimmer der Bewohner, die ihr Haus gegen 16.30 Uhr verlassen hatten, stahlen die Diebe mehrere tausend Euro Bargeld.

Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Ermittler erbitten Zeugenhinweise zu den Einbrüchen unter der Rufnummer 02241 541-3321.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #riegelvor (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell