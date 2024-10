Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Zigarettenautomat aufgebrochen - Ladendiebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Dienstagfrüh bemerkte eine Spaziergängerin gegen 7:15 Uhr, dass ein Zigarettenautomat im Fuchsweg aufgebrochen und leergeräumt wurde. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr in der Steinbeisstraße ein BMW, welcher auf dem Seitenstreifen des dortigen Berufsschulzentrums abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ hierbei einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Bopfingen/Oberdorf: Einbruch in Wohngebäude

Zwischen Dienstag und Samstag, 15 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Ipfstraße. Im Gebäude wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nach derzeitige Kenntnissen ein altes, nicht mehr funktionsfähiges Luftgewehr. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Ellwangen: Mann nach Ladendiebstahl gesucht

Nachdem ein etwa 40-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft einen Ladendiebstahl begangen hat und anschließend geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Mann steckte am Montag, gegen 19 Uhr, Ware ein und passierte die Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Marienstraße - ohne die Ware zu bezahlen. Eine Kassiererin verfolgte den Dieb und forderte ihn zur Herausgabe der Ware auf. Daraufhin griff er sie am Handgelenk und schlug ihre Hand zur Seite, als sie versuchte nach der entwendeten Ware zu greifen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Dieb mit einem Fahrrad. Der Mann wird als etwa 1,75m groß und etwas kräftig gebaut beschrieben. Er hatte dunkle Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke, einem hellgrauen Oberteil, dunkelblaue Jeans sowie weiße Sneakers mit Akzenten darauf. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Lorch: Im Kurvenbereich ins Schleudern geraten

Ein 40-Jähriger befuhr am Montag gegen 21:40 Uhr mit seinem Audi die B297 in Richtung Wäschenbeuren. Vermutlich aufgrund nicht abgepasster Geschwindigkeit geriet er hierbei im Kurvenbereich aufgrund nasser Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte er mit der Leitplanke. Das Fahrzeug kam schlussendlich auf der Gegenspur zum Stehen. Durch die Kollision wurden bei dem Audi alle Airbags ausgelöst. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der PKW war aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit.

