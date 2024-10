Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Beschädigungen und Diesel entwendet

Aalen (ots)

Blaufelden: Fenster an Wohnhaus eingeworfen

Am Montag gegen 9 Uhr wurde festgestellt, dass rund 500 Euro Sachschaden entstanden, nachdem mehrere Fensterscheiben eines Wohnhauses seit Mittwoch 10 Uhr beschädigt wurden. Durch einen bislang Unbekannten wurden Steine auf mehrere Fensterscheiben geworfen, wodurch diese kaputtgegangen wurden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07953 92500 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Blaufelden: Fassade an Schulzentrum beschmiert

An einer Fassade auf der nordwestlichen Seite eines Schulzentrums in der Schulstraße wurde zwischen Freitag 13:30 Uhr und Montag 9:10 Uhr eine Fläche von ca. 1 auf 5 Meter beschmiert. Mit blauer, roter und schwarzer Sprühfarbe wurden neben verschiedenen Schriftzügen auch eine Hand mit ausgestreckten Fingern aufgesprüht. Durch die Farbschmiererei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 92500 mit dem Polizeiposten Blaufelden in Verbindung zu setzen.

Blaufelden: Dachantennen sowie Kennzeichen an Fahrzeugen entwendet

In einer Tiefgarage einer Diakoniestation in der Hauptstraße wurde an zwei Fahrzeugen zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 6 Uhr alle Kennzeichen entwendet und sowie an diesen als auch an vier weiteren Fahrzeugen die Dachantennen. Der Schaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blaufelden unter 07953 92500 zu melden.

Satteldorf: Diesel entwendet

Auf dem Parkplatz Bronnholzheim an der A6 wurde in der Montagnacht um 0:15 Uhr ein Sattelzug abgestellt. Am Morgen gegen 9:20 Uhr stellte der Fahrer schließlich fest, dass mehrere hundert Liter Diesel entwendet wurden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit der Verkehrspolizei Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94360 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell