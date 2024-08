POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K Marktes in der Dr. Picardt-Straße in Neuenhaus. Dabei wurde ein Mercedes-Benz von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der ...

mehr