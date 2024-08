Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Unfall gesucht

Dörpen (ots)

Am Samstag kam es in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Seniorin war auf ihrem Fahrrad gegen 7.20 Uhr auf dem Radweg an der B70 in Richtung Meppen unterwegs. Als sie die Neudörpener Straße überquerte, übersah dies ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw, der die Ampelkreuzung vermutlich bei Rotlicht überquerte. Die Radfahrerin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und verletze sich. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Bahnhof fort. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell