Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Mercedes beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K Marktes in der Dr. Picardt-Straße in Neuenhaus. Dabei wurde ein Mercedes-Benz von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

