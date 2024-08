POL-EL: Wietmarschen - Unfall auf Autobahn

Neuenhaus (ots) - Am Freitag zwischen 07:00 und 15:30 Uhr wurde ein Opel auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Neuenhaus vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

