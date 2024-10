Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen

Aalen (ots)

Winnenden: Auffahrunfall

Leichte Verletzungen zog sich eine 57 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall am Montagmorgen zu. Die Frau hielt an der Ampel der Kreuzung der Karl-Krämer-Straße mit der Palmerstraße an. Ein ihr nachfolgender 41-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Waiblingen: Dacia zerkratzt

Ein Unbekannte zerkratze einen Dacia, der zwischen letzten Mittwoch und Montag in der Bangertstraße abgestellt war. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Fellbach: 10.000 Euro Schaden

Eine 68-Jährige setzte am Montag gegen 8.30 Uhr in de Rilkestraße mit ihrem Mercedes ein Stück zurück. Hierbei touchierte sie einen anderen Mercedes, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Backnang: Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen

In der Nacht auf Samstag versuchten drei Diebe gegen 2.20 Uhr einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, welcher in der Straße Lange Äcker im Industriegebiet Süd aufgestellt ist. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreifenbesatzung flüchteten die Täter. Mindestens einer fuhr mit einem auffälligen roten Mercedes, mit Alufelgen und schwarzem Spoiler, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, davon. Es wurde umgehend eine polizeiliche Fahndung eingeleitet, an welcher auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war. Die Hubschrauberbesatzung konnte einen 19-Jährigen mutmaßlichen Täter, der sich in der Nähe versteckt hatte, lokalisieren und Bodenkräfte heranführen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Fahndung nach den beiden Mittätern und dem roten Mercedes führte nicht zum Erfolg. Eventuell fiel der Wagen bereits vor oder nach der Tat im Stadtgebiet auf. Wer kann Hinweise auf ein solches Fahrzeug geben? Hinweise werden unter Telefon 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell