Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallfluchten, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend drang ein Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus am Galgenberg ein. Er durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten und entwendete zumindest Bargeld. Nach erster Schätzung beläuft sich der Schaden auf 2500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Unfallfluchten

Weinstadt: In der Schweizerbachstraße wurde zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 16 Uhr ein Renault Kangoo beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden.

Waiblingen: Beim Wasserturm wurde ein BMW beschädigt, der dort zwischen Mittwoch und Sonntagabend geparkt war. Der Schaden beträgt hier 2000 Euro.

Auf der K 1849 zwischen Leutenbach und Bittenfeld fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker nicht weit genug rechts, sodass er mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden BMW einer 42-Jährigen streifte. Der Verursacher fuhr einfach weiter und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Unfälle unter Alkohol

Weinstadt: Am Freitagabend befuhr gegen 23.15 Uhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die Mühlstraße. Dabei stieß er gegen einen parkenden Dacia. Der Verursacher hatte über zwei Promille, weshalb er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Waiblingen: Mit annähernd drei Promille war eine 36-jährige Opel-Fahrerin am Samstagabend unterwegs. Sie fuhr gegen 19.20 Uhr in der Straße Pfarräcker auf eine VW auf, der von eine, 42-Jährigen gelenkt wurde. Der Sachschaden ist gering. Die Frau musste die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Korb: Einbrüche in Gartenhütten

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag brachen Diebe in mehrere Gartenhütten im Bereich der Kleingärten in Verlängerung der Matreier Straße in Richtung Hanweiler ein. Bislang sind mindestens drei Hütten betroffen. Bezüglich des Diebesgutes sind die Abklärungen noch im Gange. Hinweisgeber und etwaig weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt/Leutenbach: Gestohlener Mercedes aufgefunden

Der zwischen 1. und 4. Oktober in Weinstadt gestohlene Mercedes wurde am Sonntagvormittag in der Lehenstraße von Leutenbach auf einem Schotterparkplatz stehend aufgefunden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Dieben daueren an.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 09.10.24, 14.47 Uhr:

Weinstadt-Beutelsbach: Diebstahl von PKW

Bereits in der Zeit von Dienstag 01.10.204, 20:00 Uhr bis Freitag 04.10.2024, 20:30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen schwarzen PKW Mercedes. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WN-AM 2618 war in der Daimlerstraße ordnungsgemäß geparkt. Der Polizeiposten Weinstadt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 65061.

Winnenden: Unfallflucht

In der Max-Eyth-straße touchierte am Sonntag gegen 5 Uhr der Fahrer eines weißen SUV einen parkenden VW Sharan. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Schwaikheim: Enforcement Trailer beschädigt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein Enforcement Trailer, der in der Bismarckstraße aufgestellt ist, mit schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch ist dieser zunächst nicht mehr einsetzbar. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Leutenbach: Einbruch in Gemeindehalle

Am Sonntagmittag wurde festgestellt, dass in der Nacht auf Sonntag in die Gemeindehalle von Weiler zum Stein in der Friedrich-Köhnlein-Straße eingebrochen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07195/6940 um Hinweise auf die Einbrecher, verdächtige Fahrzeuge oder Wahrnehmungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell