POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Ein 45-jähriger Opel-Fahrer wollte am 12.10.2024 gegen 10: 30 Uhr von der Buchauffahrt nach links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 34 Jahre alten Skoda-Fahrer und fuhr diesem in die linke Autoseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 8.000EUR. Die hinten mittig sitzende ...

