Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen-Westhausen: Verkehrsunfall mit Sachschaden Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag gegen 15:45 Uhr die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine 50-jährige Fiat-Fahrerin auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Aalen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall Am Freitag, den 11.10.2024 gegen 15:00 Uhr beschädigte in der Stuttgarter Straße in Aalen eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin beim Ausparken einen geparkten weißen BMW. Während die Unfallverursacherin die Polizei informierte, verließ der unbekannte Geschädigte mit dem weißen BMW die Unfallstelle. Mögliche Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, 07361 5240, zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Motorradunfall mit Verletzten Am Freitag, den 11.10.2024 gegen 16:45 Uhr fuhr in der Einhornstraße ein 17-jähriger Kraftradfahrer mit seiner Yamaha auf einen wartenden 47-jährigen VW-Fahrer auf. Durch den Unfall wurden beide leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Waldstetten: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 11.10.2024 zwischen 15:20 Uhr und 16:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Schwarzhorn-Parkplatz einen geparkten grauen Pkw VW. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, 07171 3580, zu melden.

