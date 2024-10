Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf Autobahn, Diebstahl aus Baucontainer

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Autobahn

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg, dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremste. Er fuhr auf einen vor ihm fahrenden 55-Jährigen Ford-Fahrer auf. Dieser wurde von der Fahrbahn nach rechts abgewiesen und überschlug sich. Anschließend fuhr der Fahrer des Lkw in einen weiter vor ihm fahrenden 56-Jährigen Sattelzugfahrer auf. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Lkw, sowie alle fünf Insassen im Ford verletzt. Alle kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser, hierfür wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Crailsheim: Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Freitagmorgen 07 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Baucontainer in der Friedrich-Bergius-Straße. Dort entwendeten sie vier Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

