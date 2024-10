Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kabel entwendet, Wohnungseinbruch und Pedale verwechselt

Aalen (ots)

Waiblingen: Kupferkabel entwendet

Diebe begaben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf das Gelände der Stadtwerke Waiblingen in der Schorndorfer Straße. Dort entwendeten sie aus Containern, die im Innenhof abgestellt sind mehrere Kupferkabel. Anzahl und Wert können noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Beobachtungen werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen genommen.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstagmorgen und dem frühen Freitagmorgen brachen Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Wendelkönig ein. Sie gelangten über einen Lichtschacht sowie Kellerfenster in das Haus, in welchem sie zahlreiche Räume, Schränke und Behältnisse durchsuchten. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Abklärungen. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Beobachtungen werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen genommen.

Winnenden: Pedale verwechselt

Ein 64-Jährige verwechselte am Mittwoch beim Einparken in der Christallerstraße Gas und Bremse. In der Folge fuhr die Frau durch eine Hecke und prallte gegen einen parkenden Mercedes. Bei dem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell