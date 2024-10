Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Skoda. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Sportplatz. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500.

Rudersberg: Sachbeschädigung

Am Donnerstag gegen 10:10 Uhr wurde entdeckt, dass unbekannte Vandalen eine Glasscheibe an einem Gasthaus am Marktplatz eingeworfen haben. Hinweise zur Ermittlung der Täter erbittet der Polizeiposten Rudersberg unter der Rufnummer 07183 929316.

Rommelshausen: Einbruch in Frisörgeschäft

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 07:50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Frisörgeschäft in der der Waiblinger Straße. Aus dem Salon wurde ein Tablet-Computer im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Ferner entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 41798.

