Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbrüche

Aalen (ots)

Nachdem es in den letzten Wochen vermehrt zu Wohnungseinbrüchen in Schwäbisch Gmünd sowie in Teilgemeinden rund um Schwäbisch Gmünd kam, möchte Ihnen das Polizeipräsidium Aalen Tipps und Ratschläge geben, wie Sie Ihr Zuhause "sicherer" machen können. Zudem können wir Ihnen mitteilen, dass das Polizeipräsidium Aalen alles daransetzt, diese Straftaten aufzuklären und weitere Wohnungseinbrüche zu verhindern.

Zur Aufklärung von Wohnungseinbrüchen wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl (EG WED) etabliert, welche sich ausschließlich mit diesem Kriminalitätsbereich auseinandersetzt. Dort werden sämtliche Wohnungseinbrüche im Präsidiumsbereich zusammengeführt und bearbeitet, um damit auch eventuelle Zusammenhänge der einzelnen Taten erkennen zu können.

Bereits in den vergangenen Tagen, aber auch in nächster Zeit, wird das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd vermehrt offene Präsenz mit der Reiterstaffel und zusätzlichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie mit eigenen Kräften in den betroffenen Gemeinden zeigen. Zudem sind auch vermehrt zivile Polizeikräfte in den aktuell betroffenen Gemeinden vor Ort.

Am Montag, 14.10.24, wird das Informationsfahrzeug der Polizei Baden-Württemberg von 10 Uhr bis 17 Uhr in Waldstetten auf dem Malzeviller Platz in der Gmünder Straße 11 die Bevölkerung über Präventionsmaßnahmen informieren. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Schwäbisch Gmünd präsentiert in diesem Fahrzeug verschiedene Möglichkeiten für den Einbruchschutz. Hierzu zählen sowohl mechanische, als auch elektronische Sicherungsmaßnahmen. Das Informationsfahrzeug wird zudem am Mittwoch, 16.10.24, in Schwäbisch Gmünd auf dem Marktplatz vor dem Rathaus zu Gast sein. Auch hier können Sie sich von 10 Uhr bis 17 Uhr über die Möglichkeiten für den Einbruchsschutz informieren.

10 wichtige Regeln für ein sicheres Zuhause:

1. Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. 2. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus, auf dem Grundstück oder in der Nachbarschaft. Sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. 3. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. 4. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungseingangsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. 5. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. 6. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie zum Beispiel regelmäßig den Briefkasten leeren. 7. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. 8. Bieten Sie Senioren aus der Nachbarschaft an, bei Ihnen anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. 9. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals Einbrecher festzuhalten. 10. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung!

Für Fragen rund um den Einbruchsschutz steht Ihnen die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Aalen zur Verfügung:

Polizeipräsidium Aalen

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Waisenhausgasse 1-3

73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.07171/7966503

Email: schwaebisch-gmuend.praevention.kbst@polizei.bwl.de

Unter dem folgenden Link finden Sie weitere Informationen und Sicherheitstipps: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/

