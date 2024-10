Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche in Moscheen - Geld gefordert - Unfallflucht - Ungebetene Gäste in der Nacht - Belästigt und Döner entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbrüche in Moscheen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein zunächst unbekannter Dieb in eine Moschee in der Ulmer Straße ein. Gegen 1:10 Uhr hebelte der Mann an vier verschiedenen Gebäudekomplexen jeweils ein Fenster auf und drang in die Räumlichkeiten ein. Aus einer Kasse entwendete er 100 Euro Bargeld. Des Weiteren wurde versucht drei Getränke- bzw. Speiseautomaten aufzuhebeln. Die Automaten wurden hierbei erheblich beschädigt. In einem Lokalbereich brach der Mann einen weiteren Getränkeautomaten auf und entwendete daraus das gesamte Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Insgesamt beläuft sich der Schaden an dem Gebäude und an den Automaten auf etwa 15.000 Euro. Gegen 1:40 Uhr verließ er das Gebäude wieder. Gegen 2:15 Uhr drang derselbe Täter in eine weitere Moschee in der Ulmer Straße ein. Hier versuchte er zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem sich dies nicht öffnen ließ, warf er mit einem Stein die Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. In der Moschee entwendete der Eindringling einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 2000 - 3000 Euro. Zudem verursachte er einen Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen konnte der 53-jährige Dieb namentlich ermittelt werden. Allerdings ist sein Aufenthaltsort derzeit unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aalen: Belästigt und Döner entwendet

Ein Unbekannter belästigte am Mittwoch gegen 23:20 Uhr zwei Brüder im Alter von 19 und 20 Jahren am Bahnhof Aalen, als diese auf ihren Zug warteten und Döner aßen. Im weiteren Verlauf entwendet der Unbekannte von einem der Männer den Döner und entfernte sich. Er wird als etwa 1,75 m groß beschrieben und trug eine graue Kappe sowie eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter 07361/5240 entgegengenommen.

Bopfingen: PKW mutwillig beschädigt

Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr einen, auf einem Schotterparkplatz in der Schmiedgasse, geparkten Audi. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001.

Schwäbisch Gmünd: Geld gefordert

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 3:45 Uhr im Schindelackerweg zugetragen haben soll. Nach eigenen Angaben soll ein Unbekannter von einem 35-Jährigen Geld gefordert haben. Als der 35-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, ließ der Unbekannte, der wohl mit einem Messer gedroht habe, von ihm ab und flüchtete. Dieser wird auf etwa Mitte 20 und etwa 1,80 m groß geschätzt. Bekleidet soll er mit einer rot/gelben Jacke sowie einer kurzen dunkelgestreiften Hose gewesen sein. Er trug helle Schuhe und ein schwarzes Basecap.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu dem Unbekannten machen? Zuegen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Lorch: Bus kollidiert mit PKW

Ein 26-jähriger Omnibus-Fahrer wollte am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr, aus einer Einfahrt auf die Maierhofstraße einfahren. Beim Ausholen kollidierte er mit einem neben dem Gehweg befindlichen Ford eines 51-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Unfallflucht

Ein 37-jähriger Cherokee-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, die Zimmerner Straße in Richtung Bargau. Hierbei kam ihm, in einer Kurve, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher nach Angaben des 37-Jährigen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll. Infolgedessen musste er mit seinem Cherokee ausweichen und geriet daraufhin mit seinem Vorderrad in den Graben. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Spraitbach: Ungebetene Gäste in der Nacht

Am frühen Mittwochmorgen wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass drei junge Männer in eine unverschlossene Wohnung in der Susastraße eingedrungen und den 28-jährigen Wohnungsinhaber bedroht und geschlagen haben sollen. Nach Auskunft des 28-Jährigen drangen die drei Personen gegen 1 Uhr in seine unverschlossene Wohnung ein. Anschließend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein soll. Die Eindringlinge sollen letztendlich einen geringen Bargeldbetrag, ein Smartphone sowie eine Hanfpflanze entwendet haben. Eine anschließende polizeiliche Fahndung nach den drei Personen, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief negativ.

Nach Aussagen des 28-Jährigen war der Haupttäter ein etwa 180cm großer Türke oder Araber. Die beiden anderen Personen waren nach Einschätzung des Geschädigten etwa einen Kopf kleiner und ungefähr 14 Jahre alt.

Das Kriminalkommissariat Aalen nimmt unter der Rufnummer 07361 5800 Hinweise auf den Vorfall bzw. die drei Eindringlinge entgegen.

