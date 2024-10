Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Randale nach Trunkenheitsfahrt

Waiblingen: Unfall am Kreisverkehr

Rund 7500 Euro Schaden entsanden bei einem Unfall am Mittwochmorgen am Bittenfelder Kreisverkehr bei der L1140. Ein 33 Jahre alter Ford-Fahrer erlitt gegen 8 Uhr vermutlich gesundheitliche Probleme, weshalb er einen vor ihm befindlichen Audi eines 37-Jährigen touchiert und in der Folge noch ein Verkehrszeichen auf dem Kreisverkehr beschädigte. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

In der Ernst-Heinkel-Straße stieß am Mittwoch ein unbekannter Fahrer gegen ein Motorrad der Marke Honda, sodass dieses umfiel und beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1500 Euro schaden. Die Unfallzeit liegt zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Randale nach Trunkenheitsfahrt

Ein 41-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 2.40 Uhr mit seinem Skoda in der Schorndorfer Straße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Fahrer fest. Er musste deshalb mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Im Krankenhaus verweigerte er selbige und leistet Widerstand, sodass die Entnahme nur unter Zwang durchgeführt werden konnte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 41-Jährige eigentlich gehen, fing im Zugangsbereich des Krankenhauses allerdings zum Randalieren an. Er schlug mit dem Kopf sowie den Fäusten gegen die gläserne Eingangstüre, sodass eine Beschädigung zu befürchten war. Zur Störungsbeseitigung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeige sowie eine Kostenrechnung für die Übernahctung.

