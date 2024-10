Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Schweißarbeiten lösen Brand aus - PKW-Scheibe eingeschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Schweißarbeiten lösen Brand aus

In einem Rohbau in der Zehntscheuergasse führte am Mittwoch, gegen 9:10 Uhr, ein Bauarbeiter Bitumen-Schweißarbeiten durch. Hierbei geriet dort abgelagerter Verpackungsmüll in Brand. Die Bauarbeiter konnte den entstandenen Brand mittels einem Feuerlöscher selber löschen. Der Müll wurde anschließend von der eingesetzten Feuerwehr Unterkochen ins Freie gebracht und dort endgültig abgelöscht. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Abtsgmünd/Untergröningen: Illegale Müllentsorgung

An einem Waldstück, welches sich an einem Radweg entlang der Waldmannshofer Straße in Richtung Wengen befindet, wurde am Mittwoch gegen 8:20 Uhr eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Unbekannte entsorgten dort hinter einem Holzstapel mehrere Regalbretter. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Ellwangen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Zwischen Dienstag und Mittwochmorgen schlug ein Unbekannter die hintere rechte Scheibe eines Skoda ein, welcher am Straßenrand in der Ermenrichstraße abgestellt war. Im Fahrzeug durchwühlte der Eindringling eine Jacke und klappte die Rückbank des PKW um, um sich Zutritt zum Kofferraum zu verschaffen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Neunheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochfrüh gegen 5 Uhr missachtete ein 22-jähriger Renault-Fahrer am Kreisverkehr in der Benedikt-Wagner-Straße in Fahrtrichtung der L1060 einen Dacia eines 35-Jährigen. Infolgedessen kollidierten die Fahrzeuge miteinander wobei Sachschaden entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr, in der Waldauer Straße einen dort geparkten VW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Müll in Brand gesetzt

Ein Unbekannter entzündete am Montag, gegen 7:30 Uhr, in der Kerkerstraße Müll und beschädigte in der Folge die Bepflanzung im Eingangsbereich eines dortigen Gebäudes. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell