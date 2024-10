Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann greift Polizisten an - E-Scooter entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mit Schranke kollidiert

Eine 19-jährige VW-Lenkerin fuhr am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, auf der B29 von Lorch in Richtung Schwäbisch Gmünd. Trotz eindeutiger Warnhinweise, dass der Einhorntunnel gesperrt war, fuhr die junge Frau weiter und kollidierte mit der geschlossenen Schranke vor dem Tunnel. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegenverkehr übersehen

Am Mittwoch gegen 5:40 Uhr überholte ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Strümpfelbachstraße einen Lkw. Hierbei kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Mercedes-Lenkerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Lorch/Waldhausen: E-Scooter entwendet

Diebe entwendeten zwischen Samstagabend und Sonntagnacht einen E-Scooter der Marke Segway-Ninebot F20D im Wert von ca. 340 Euro. Der Roller war unter einem Vordach eines Gebäudes in der Lammgasse abgestellt. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter der Nummer 07172 7315 zu melden.

Aalen: Unfall mit Schwerverletztem

Ein 61-Jähriger Skoda-Lenker fuhr am Dienstag gegen 19:00 Uhr auf der Wellandstraße in Richtung Dewangen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem PKW auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 28-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Aalen: Mann greift Polizisten an

Am Dienstag gegen 21:00 Uhr kam es am Sparkassenplatz zwischen einem 25-Jährigen und mehreren anderen Personen zum Streit. Nachdem eintreffende Polizeibeamte die Parteien getrennt hatten, versuchte der 25-Jährige zu flüchten und griff dabei einen Polizisten an. Der Beamte brachte ihn daraufhin zu Boden und legte ihm Handschließen an. Im weiteren Verlauf spuckte der 25-Jährige den Polizisten an und beleidigte ihn. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell