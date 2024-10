Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Einbruch, Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Verkaufskasse gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr eine verschraubte Verkaufskasse eines Obst- und Gemüsestandes in der Vordere Straße. In der Kasse befanden sich etwa 20 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf-Miedelsbach: Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:30 und 00:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter zunächst durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung in der Haubersbronner Straße zu gelangen. Als dieser Versuch scheiterte, wurde vermutlich ein gekipptes Fenster durch den Einbrecher eingedrückt und sich so Zugang verschafft. Aus der Wohnung wurden etwa 2500 Euro Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Vekehrsunfall auf B29

Am Dienstag kam es gegen 17:25 Uhr auf der Bundestraße B29 in Fahrtrichtung Aalen kurz vor dem Sünchentunnel zu einem Auffahrunfall. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin bemerkte im stockenden Verkehr den vor ihr bremsenden LKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Am LKW konnte augenscheinlich kein nennenswerter Unfallschaden erkannt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell