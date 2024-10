Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus PKW - Diebstahl von Arbeitsscheinwerfern - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Aufgefahren

Eine 40-jährige Lenkerin eines BMW fuhr am Dienstag gegen 8 Uhr den Kappellenweg hoch. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste ein vor ihr fahrender 48-jähriger VW-Lenker sein Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte die BMW-Lenkerin zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Am Montag zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr entlud eine 43-Jährige im Westlichen Stadtgraben einen Mercedes-LKW. Während dieser Zeit entwendete ein Dieb einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rucksackes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ebnat: Diebstahl von Arbeitsscheinwerfern

20 Arbeitsscheinwerfer der Marke Nordic Light wurden zwischen Mittwoch, 2.10.24 und Dienstag, 8.10.24 von einem Baustellengelände im Bereich Maria Eich entwendet. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Scheinwerfer nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001entgegen.

Lorch: In Gegenverkehr geschleudert

Am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr befuhr eine 35-jährige Lenkerin eines Renault die L1154 zwischen Lorch und Bruck. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie zunächst mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn, wo das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 71-Jährigen kollidierte. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker jeweils leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell