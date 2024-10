Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen, E-Scooter aufgefunden

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr wollte ein 19-jähriger Audi-Fahrer von der B290 nach links auf die A6 auffahren. Dabei übersah er eine entgegenkommende 59-jährige VW-Fahrerin, welche die B290 in Richtung Wallhausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9500 Euro.

Saurach: E-Scooter aufgefunden

Im Bereich eines Reiterhofs in Saurach wurden heute Morgen gegen 00:15 Uhr zwei E-Scooter der Marke "Prophete" in schwarz aufgefunden. Die Roller hatten keine Versicherungskennzeichen und wurden durch das Polizeirevier Crailsheim sichergestellt. Bisher konnte der Besitzer/Eigentümer dieser beiden E-Scooter nicht ermittelt werden, der Verlust/Diebstahl wurde noch nicht gemeldet bzw. noch nicht zur Anzeige gebracht. Das Polizeirevier Crailsheim bittet darum, dass sich die Besitzer der E-Scooter oder Zeugen unter der Telefonnummer 07951 4800 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell