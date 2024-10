Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle

Satteldorf: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 31-jährige KIA-Fahrerin die A6 in Richtung Heilbronn. Als sie vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen dort fahrenden 41-jährigen LKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 31-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro.

Untermünkheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer war am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der K2573 unterwegs und wollte nach rechts auf die B19 in Richtung Untermünkheim abbiegen. Er übersah dabei eine rechts neben ihm stehende 49-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro entstand.

Crailsheim - Wollmershausen: Öffnen von Fahrzeugen

In Wollmershausen öffneten gegen 5:10 Uhr am Montag zwei bislang Unbekannte einen unverschlossenen Pkw des Herstellers Ford, welcher zum Zeitpunkt in einem Hof abgestellt war. Hieraus werden ein Schlüsselbund sowie ein E-Zigaretten-Halter entwendet. Ein ebenfalls im Hof abgestellter VW Multivan wurde anschließend versucht zu öffnen, da dieser jedoch verschlossen war, ließen die beiden Männer davon ab. Kurze Zeit später gegen 5:20 Uhr versuchte ein Unbekannter zwei weitere Fahrzeuge zu öffnen. Sowohl ein Pkw der Marke Hyundai als auch ein Seat waren zu diesem Zeitpunkt vor einer Garage abgestellt und verschlossen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld entwendet

In der Pestalozzistraße entwendete zwischen Sonntag 19:50 Uhr und Montag 5:15 Uhr ein Unbekannter, aus einem unverschlossenen Pkw des Herstellers VW, einen Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Rot am See: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden, nachdem ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Montag gegen 13:40 Uhr von der L1040, zwischen Buch und Hausen am Bach, nach rechts abkam und anschließend einen Telefonmasten touchierte.

Fichtenau: 20-jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer kam am Montagabend gegen 21:45 Uhr alleinbeteiligt von der Bergbronner Straße in einem Waldgebiet ab und fuhr eine Böschung herunter und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Hierdurch verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

