Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Körperverletzung - Brand

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein LKW-Fahrer am Montagabend gegen 19:45 Uhr durch einen Unfall in der Wiesenstraße. Der LKW-Fahrer beschädigte beim Rangieren einen geparkten Mercedes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher durch die Polizei ermittelt werden. Ihm droht eine Anzeige.

Schorndorf: Versuchte Körperverletzung

Am Montag gegen 18:30 Uhr kam es in der Hetzelgasse zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe Jugendlicher und zwei Ladenbesitzern. Den Jugendlichen wurde vorgeworfen den Bereich vor den Geschäften zu verschmutzen. Darauf angesprochen, reagierten zwei der Jugendlichen aggressiv und kam mit erhobenen Stühlen auf die beiden Besitzer zu. Ein Angriff mit den Stühlen konnte verhindert werden. Stattdessen warfen die Jugendlichen die Stühle zu Boden und flüchteten. Die beiden Ladenbesitzer (43, 61) wurden nicht verletzt. Hinweise zu den jugendlichen Tätern erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Winnenden: Brandlegung im Klinikum

Am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr entzündete ein 75-jähriger Patient des Klinikums in der Schloßstraße die Decke und Matraze eines leerstehenden Bettes. Der entstehende Brand wurde schnell bemerkt und konnte mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell