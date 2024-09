Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ungewöhnliche Fahrraddiebstähle in Worms Rheindürkheim

Worms (ots)

Zu bislang zwei polizeilich bekannt gewordenen Fahrraddiebstählen ist es am vergangenen Wochenende im Wormser Vorort Rheindürkheim gekommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch unbekannte Täter an zwei Tatorten jeweils ein Fahrrad bzw. ein Pedelec entwendet dafür aber kurioserweise jeweils ein anderes Fahrrad vor Ort zurückgelassen. Leider handelte es sich bei den zurück gelassenen Fahrrädern nicht um die der jeweils anderen geschädigten Fahrradbesitzer. Weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es noch weitere Geschädigte Fahrradbesitzer in Rheindürkheim geben muss. Diese, wie auch etwaige Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter 06241 / 852 - 0 zu melden. Denn so besteht zumindest die Möglichkeit, dass einige Geschädigte ihre eigenen Fahrräder wieder zurückerlangen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell