Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 38-Jähriger soll Jugendliche bedrängt haben

Schwerin (ots)

In der Schweriner Weststadt soll sich ein 38-jähriger Deutscher am Mittwochnachmittag einer 15-jährige Schülerin unangenehm genähert haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Johannes-R.-Becher-Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der Mann die Jugendliche angesprochen und festgehalten haben. Das Mädchen, das in Begleitung einer Freundin war, habe sich aus dem Griff lösen können und den Ort verlassen. Die beiden deutschen Mädchen haben sich nach bisheriger Kenntnislage Hilfe gesucht und seien auf zwei Passanten getroffen, die daraufhin die Polizei verständigten. Die eingesetzten Beamten konnten den 38-jährigen Mann im Umkreis feststellen. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den 38-jährigen deutschen Tatverdächtigen.

