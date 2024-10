POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Farbschmiererei, Unfallflucht

Aalen (ots) - Rot am See: Geblendet Verkehrsunfall verursacht Auf der L1033 von Beimbach in Fahrtrichtung Rot am See fuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr eine 71-jährige Fiat-Fahrerin, als sie durch die Sonne geblendet wurde und alleinbeteiligt von der rechten auf die linke Fahrbahnseite überfährt. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kam schlussendlich im ...

mehr