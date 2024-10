POL-AA: Ostalbkreis-Heubach: Umgekippter Langholzer

Aalen (ots) - Kreßberg: Pkw am Kofferraum beschädigt Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:20 Uhr wurde ein Pkw des Hersteller Audi beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Straßenrand der Straße "Mühlbuck" geparkt und konnte mehrere Beschädigungen im Bereich des Kofferraums aufweisen, wodurch ein ...

mehr