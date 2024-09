Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden in Cuxhaven - Seniorin verletzt sich schwer - Unfall wird erst Tage später gemeldet - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 31.08.2024 soll es gegen 13:20 Uhr in der Straße Siedelhof in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen sein. Eine 78-jährige Frau aus Cuxhaven sei hierbei mit einem bislang unbekannten Radfahrer kollidiert, welcher von einem Grundstück in Höhe des dortigen Seniorenheims auf die Straße gefahren sein soll, ohne auf den Verkehr zu achten. Beide seien daraufhin gestützt.

Der bislang unbekannte Fahrradfahrer, es soll sich um einen jungen Mann gehandelt haben, habe sich danach von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Seniorin könnte ein Pärchen mit Kinderwagen, welches ebenfalls im Bereich Siedelhof unterwegs gewesen sei, den Unfall gesehen haben.

Durch den Unfall habe die Seniorin schwere Verletzungen erlitten, welche ebenfalls erst später diagnostiziert wurden.

Dieses Pärchen sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

