Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14. September 2024

Cuxhaven (ots)

Bedrohung durch Messerangriff in Fußgänger-/Einkaufszone

Stadt Cuxhaven. Innenstadt. Am heutigen Tag wurde der Polizei von mehreren Personen gegen 12.15 Uhr mitgeteilt, dass in der dortigen Nordersteinstraße, Fußgänger- und Einkaufszone, ein Mann auf mehrere Personen einstechen würde. Im unmittelbaren Anschluss wurde des Weiteren aber auch mitgeteilt, dass der Täter bereits durch Passanten festgehalten werde. Vor Ort wurde polizeilich festgestellt, dass es zu Streitigkeiten zwischen einer 34-jährigen Frau und einem 21-jähriger vietnamesischen Staatsangehörigen gekommen ist. Im Rahmen dieser Streitigkeiten hat der 21-Jährige die Frau in der Nordersteinstraße mit erhobenem Messer verfolgt. Dabei wurde er durch couragiertes Eingreifen von Passanten zu Boden geführt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es ist ausdrücklich nicht auf die Frau als auch auf weitere Passanten eingestochen worden. Auch hat keine Schussabgabe stattgefunden. Aktuell befindet sich der 21-Jährige auf der hiesigen Dienststelle.

Der besondere Dank gilt den energisch und mit hoher Zivilcourage eingreifenden Passanten.

