Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Grünstadt (ots)

Wegen zu lauter Musik wurde die Polizei am 20.11.23 gegen 20:30 Uhr in die Straße "In der Haarschnur" gerufen. Dort, im Bereich der "alla hopp!-Anlage", trafen die Polizeibeamten acht Personen an, die bereits mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten sind. Bei einem 22-Jährigen Mann aus der Gruppe wurde bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die übrigen sieben Personen führten nichts Verbotenes mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell