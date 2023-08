POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Ockenfels (ots) - Am 26.08.23 um 19:30 Uhr bemerkte ein Geschädigter aus Vettelschoß, dass sein zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellter Ford Fiesta in schwarz am linken Außenspiegel beschädigt ist. Dieser stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße In der Mark, Höhe Hausnummer 37, in Ockenfels abgestellt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein ...

