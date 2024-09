Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchtes Tötungsdelikt in Cuxhaven-Altenwalde - Opfer erleidet Verbrennungen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagabend (12.09.2024) kam es im Bereich der Hauptstraße in Cuxhaven-Altenwalde gegen 21:00 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 37-jähriger Mann aus Cuxhaven hatte hierbei einen 68-jährigen Cuxhavener mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und ihn im Anschluss angezündet. Das Opfer erlitt hierdurch Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum genauen Verletzungsstand können noch nicht gemacht werden. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort, konnte aber im Verlauf der Nacht im Stadtgebiet Cuxhaven durch ein eingesetztes Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen werden. Die weiteren, polizeilichen Maßnahmen laufen derzeit. Weitere Informationen können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

