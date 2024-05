Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Toyota von Supermarktparkplatz gestohlen

Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem Kriminelle mit einem zuvor entwendeten Fahrzeugschlüssel einen weißen Toyota Yaris von einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße entwendeten, hat die Kriminalpolizei aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Diebstahl des Fahrzeugs hat im Zeitraum zwischen Samstagabend (11.5.) und Montagmorgen (13.5.) stattgefunden. An dem Toyota sind die amtlichen Kennzeichen DA-HH 51 angebracht. Das zuständige Kommissariat 21/22 bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Wagens geben können, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell