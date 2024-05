Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Montag (13.05) verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Berliner Ring im Bereich Brückweg (Lindenhof) beim Überholen eines am rechten Fahrbahnrands stehenden Lkws einen Verkehrsunfall. Beim Überholen schätzte der Verkehrsteilnehmer nach derzeitigen Erkenntnissen den Abstand zu dem ihm entgegenkommenden Lkw falsch ein. Hierdurch musste ein ihm entgegenkommender Lkw nach rechts ausweichen und beschädigte am Fahrbahnrand parkende Pkws. Sachdienliche Hinweise zum überholenden Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bensheim entgegen. Tel.: 06251 8468-0.

