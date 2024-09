Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weiterer Raub aus Hagen im Bremischen/Rechtenfleth bei Aktenzeichen XY - Bisher ca. 20 Hinweise bei der Polizei eingegangen - Weitere Verhaltenshinweise bei Kontrollen durch ein Zivilfahrzeug

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend strahlte das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst!" einen Fall aus Rechtenfleht aus dem Jahr 2022 aus. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5860680).

Zum jetzigen Zeitpunkt gingen ca. 20 Hinweise direkt in der Redaktion, dem Hinweistelefon oder den hiesigen Wachen ein. Es handelte sich hierbei um verschiedene Hinweise, die sowohl das Raubgut, den PKW Mercedes aber auch die Personen betrafen. Die Hinweise werden nun entsprechend ausgewertet. Der Beitrag kann unter folgendem Link https://shorturl.at/0HGaj erneut angesehen werden. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Dazu noch ein Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Ebenfalls gingen in der Nacht viele Anfragen ein, wie sich Verkehrsteilnehmende verhalten sollen, wenn Sie gerade in der Nacht von einem Zivilfahrzeug angehalten werden:

- Bewahren Sie Ruhe

- Lassen Sie sich einen Polizeidienstausweis der Kolleginnen und Kollegen zeigen

- Fragen Sie gegebenenfalls bei den örtlich zuständigen Wachen nach, ob Kolleginnen und Kollegen gerade im Rahmen der Streife unterwegs sind

Eine allgemeine Verkehrskontrolle löst in der Regel bei vielen Menschen zunächst große Nervosität und Unsicherheit aus, obwohl diese vollkommen unbegründet ist. Die Kolleginnen und Kollegen wissen um die Besorgnis der Verkehrsteilnehmenden, gerade in der Nacht von einem zivilen Fahrzeug angehalten zu werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell