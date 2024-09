Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - Zeugenaufruf ++++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27.

Am Dienstagmorgen (10.09.2024) kam es gegen 08:20 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode im Baustellenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein LKW des Herstellers MAN und ein PKW Fiat befuhren hintereinander die Autobahn als der LKW wegen eines von hinten herannahenden Rettungswagens auf Einsatzfahrt Platz machte und seine Geschwindigkeit hierfür verringerte. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer des PKW Fiat fuhr in Folge dessen auf den LKW auf und setzte seine Fahrt im Anschluss fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer (04743 9280) zu melden.

++++

Ebenfalls Dienstagmorgen gegen 09:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 an der AS Bremerhaven-Wulsdorf in Fahrtrichtung Cuxhaven. In der Baustellenausfahrt werden die beiden einzelnen Fahrstreifen, Überholfahrstreifen (einspurige Verkehrsführung) und Hauptfahrstreifen (Auffahrtsbereich der AS Bremerhaven-Wulsdorf) wieder zusammengeführt. Der Überholfahrstreifen wurde durch einen LKW des Herstellers DAF befahren. Dieser beabsichtigte vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstriefn zu wechseln. Hierbei übersah der 51-jährige Fahrzeugführer den auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden PKW VW Golf einer 53-jährigen Loxstedterin. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell