Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angebliche "Mitschnacker" in Dorum und in Cuxhaven-Duhnen - Derzeit keine konkreten Meldungen bekannt geworden - Hinweise an die Bevölkerung

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum/Cuxhaven.

Aktuell wurde der Polizeiinspektion Cuxhaven bekannt, dass in verschiedenen sozialen Medien die Meldung kursiert, dass heute Vormittag in Dorum und heute Nachmittag in Cuxhaven-Duhnen Kinder von einer bislang unbekannten Person aus einem blauen PKW heraus angesprochen worden sein sollen. Dies soll auch bereits der Polizei gemeldet worden sein.

Wir nehmen diese Meldungen sehr ernst und gehen dem konsequent nach. In diesen Fall müssen wir jedoch auch klar sagen, dass entsprechende Vorfälle weder in Dorum noch in Cuxhaven konkret angezeigt oder gemeldet worden sind.

Wir verstehen die Sorgen von Eltern, Erziehungsberechtigten und allen anderen Personen und fordern dazu auf entsprechende Sachverhalte konsequent anzuzeigen, damit entsprechende, polizeiliche Maßnahmen getroffen werden können. Gleichzeitig appellieren wir jedoch auch an alle Bürgerinnen und Bürger, Meldungen und Hinweise gerade in sozialen Medien nicht ungeprüft zu teilen. Sollten beim Weiterverbreiten z.B. persönliche Daten oder Falschmeldungen weitergegeben werden, beispielsweise Lichtbilder auf denen Personen klar erkennbar sind, kann man sich schnell selbst im strafbaren Rahmen bewegen.

Öffentlichkeitsfahndungen mit persönlichen Daten, aus Gründen der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung, sind an strenge rechtliche Vorgaben oder sogar an einen Richtervorbehalt geknüpft und dürfen nur von den Sicherheitsbehörden durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell