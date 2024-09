Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ehrliche Bürgerinnen und Bürger geben hohe Summen an Bargeld und Wertsachen bei der Polizei ab

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag (07.09.2024) war ein Tag der ehrlichen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Gegen 12:15 Uhr fand ein 19-jähriger Cuxhavener 900 Euro Bargeld im Bereich des Fleckenpüsterweges in Cuxhaven. Der Verlierer oder die Verliererin konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Gegen 19:00 Uhr fand eine 32-jährige Frau aus Hamburg eine Geldbörse mit diversen persönlichen Dokumenten sowie knapp 350 Euro Bargeld im Bereich der Strandstraße in Cuxhaven-Duhnen. Diese konnte bereits am Sonntag wieder an die Verlierin (Kurgast) ausgehändigt werden, welche überglücklich war, ihre Sachen wieder in Empfang nehmen können.

Gegen 22:00 Uhr fand eine 20-jährige Frau aus Rehburg-Loccum (Kreis Nienburg) einen Rucksack mit diversen persönlichen Dokumenten sowie gut 850 Euro Bargeld, ebenfalls im Bereich der Strandstraße in Cuxhaven-Duhnen. Auch dies konnte bereits am Sonntag wieder an die Verlierin (Kurgast) ausgehändigt werden, welche ebenso mehr als glücklich war.

Die Polizeiinspektion bedankt sich ausdrücklich bei den ehrlichen Finderinnen und Findern.

